"In grand slam stond David nog nooit in halve finale, hé!"

Ook coach Thierry Van Cleemput twijfelde nooit aan een goede afloop. "Ik had een lastige partij verwacht, zeker tegen een kwalificatiespeler. David moest zich aanpassen aan de omstandigheden en is daar in het begin niet in geslaagd. Zijn niveau was er niet altijd, maar zijn reactie in de tweede set en attitude waren wel goed. Ik was niet ongerust, maar ik ga hem wel vragen in de volgende wedstrijd van bij het begin het tempo wat op te schroeven."

