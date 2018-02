"In afdaling kan je WK niet winnen" 02 februari 2018

Belangrijke en spectaculaire passage op het WK is de lange, glibberige afdaling in het eerste deel van het parcours. Een strook waar je veel tijd kan winnen of verliezen, hoorden we gisteren. Groenendaal ontkent: "Oké, Van der Poel kan daar als volleerd techneut knetterhard naar beneden duiken, waar Van Aert misschien iets behoudender te werk zal gaan. Maar zoals ik al zei: Van Aert kan ook met een fiets overweg. Dan spreek je volgens mijn ervaring over drie, maximaal vier seconden tijdswinst. Daar zal je het WK echt niet mee winnen." (DNR)