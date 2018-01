Philippe Geubels, de komiek die niet graag mensen beledigt: "Ik zeg nooit gehandicapte of neger" Redactie

00u00 0 Photo News De Krant Philippe Geubels (36) maakt grappen over dwergen, moslims, homo's, blinden, zwaarlijvigen, ongeneeslijk zieken en psychiatrische patiënten. In 'Taboe' - half reportage, half comedyshow - verkent hij vanaf volgende week zondag op Eén samen met zijn slachtoffers de grenzen van de humor. "Maar ik zeg nooit 'neger' of 'gehandicapte'." En hij weet heel goed waarom.

We hebben met Geubels afgesproken in de kantoren van productiehuis Panenka. Het bedrijfje van Tom Lenaerts huist in de oude Electrabeltoren in Antwerpen. De burgemeester van die stad is er ook: Bart De Wever komt op de sofa van Wim Helsen iets van een Latijnse keizer voorlezen in 'Winteruur' en ziet er nog zorgelijker uit dan anders. Dat valt Geubels ook op en hij maakt er géén grap over. "Die mens maakt ook niet de gemakkelijkste dagen mee", zegt hij empathisch. De toon is gezet.

"En toch was ik meteen enthousiast over het idee van Bart Cannaerts voor 'Taboe': lachen met mensen waarmee ge niet moogt lachen. Dat is gewoon spannend. Elke komiek herkent dat gevoel: ge hebt in uw show tien grappen zitten over dikke mensen, ge komt op en op de eerste rij zitten er drie gasten van boven de 100 kilo. Durft ge die moppen nog vertellen? Durft ge ze rechtstreeks aan te kijken terwijl ge ze vertelt? Onmiddellijk zit er spanning op en dat vind ik fantastisch."

Is het al gebeurd dat je die moppen dan niet hebt verteld?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN