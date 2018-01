"Ik wou gewoon een kopduel aangaan" Kums 22 januari 2018

Na de match was er veel te doen over de gele kaart die Kums in de eerste helft kreeg na een elleboog bij Malinovskyi. "Naar mijn gevoel was het geen rood", aldus Kums. "Ik wou gewoon een kopduel aangaan en maakte me breed. Malinovskyi kwam in die fase vanuit mijn rug, dus ik had hem echt niet zien komen. Wie mij een beetje kent, weet trouwens dat ik nooit opzettelijk een elleboogstoot zou uitdelen. Los van dat voorval pakten we een goede overwinning. Dat we inlopen op Club Brugge is natuurlijk mooi meegenomen, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Laat ons nu zelf maar zo veel mogelijk punten proberen te pakken en dan zien we wel hoe groot de kloof is bij de start van de play-offs." (KDC)

