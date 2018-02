"Ik wist het zaterdag al" Hermans (11de) 05 februari 2018

00u00 0

Straffe uitspraak van Limburger Quinten Hermans, zelf verdienstelijk 11de op het WK. "Heel eerlijk? De zege van Van Aert is helemaal geen verrassing. Ik wist zaterdag al dat hij wereldkampioen zou worden. Wout had tussen de junioren en de dames U23-wedstrijd het parcours verkend en kwam bijzonder goedgezind terug in het hotel aan. Veel vertelde hij niet, behalve dat de omloop op zijn lijf geschreven was. Maar het vertrouwen dat hij uitstraalde, ook naar de hele groep toe, was immens. Geen spatje nervositeit te bespeuren. Ik denk dat dat bij Van der Poel anders was, toen hij zijn parcoursverkenning achter de rug had." (DNR)