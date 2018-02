"Ik mis respect voor STVV" De Roeck 12 februari 2018

Frustratie alom bij STVV. En vooral ook boosheid op ref Christof Dierick. Coach Jonas De Roeck haalde uit. "Dat de bal niet tegen de netten verdwijnt, is onze verantwoordelijkheid. De scheids heeft de zijne. Eentje die de match aanvoelt, geeft nooit die tweede gele kaart aan Kitsiou. En dan heb ik het nog niet over die eerste goal. Als hij in die fase geen strafschop fluit tegen ons, dan moet hij die goal wel afkeuren wegens handspel. Niet dus. Ik ben er zeker van dat beide fases aan de overzijde anders zouden beoordeeld worden. Ik mis respect voor dit STVV. Hoewel we driekwart van de competitie in de top zes stonden en positief voetbal blijven brengen, zijn alle kleine dingen tegen ons. Het kleine Sint-Truiden, weet je wel."

