"Ik heb de Limburgse lucht gemist" Mertens 30 januari 2018

00u00 0

Elise Mertens doet het deze week rustig aan om daarna haar zinnen te zetten op het Fed Cup-duel van België in Frankrijk op 10 en 11 februrari. Na haar landing zaterdag moest ze even alles laten bezinken. Haar vier honden terugzien, deed Mertens veel plezier. En dat was wederzijds. "Ik moest oppassen, want ik viel bijna omver toen de honden mij zagen. Een weekje thuis zijn is nu heel mooi voor mij. Ik hou ook van de kou. Ik heb in Australië de frisse Limburgse lucht gemist (lacht), ik snuif die graag op." Al vergat ze het tennis niet helemaal. Op tv keek ze naar de finales op de Australian Open met Wozniacki en Federer als laureaten. "Fijn, ik kan nu zeggen dat ik tegen de latere winnares verloren heb (lachje). En die match van Federer tegen Cilic was ook zeer spannend. Als ik hen zag spelen, kreeg was ik toch trots dat ik het zo ver heb geschopt." (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN