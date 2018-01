"Ik ben toch Chanel niet?" Dieven stelen collectie Brusselse ontwerpster 00u00 0

Een modeontwerpster uit Brussel is haar nieuwe collectie helemaal kwijt nadat dieven hebben ingebroken. De daders forceerden in de nacht van 25 op 26 december het veluxraam van het atelier van ontwerpster Gioia Seghers in de Kuregemstraat. Ze gingen aan de haal met met een zestigtal stukken, waaronder de volledige collectie prototypes voor de zomer van 2018.