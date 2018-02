"Identiteitsdiefstal om Trump te helpen? Kletspraat" Rusland is boos 19 februari 2018

Rusland reageert furieus op de aanklacht van de Verenigde Staten tegen dertien Russen en drie Russische instanties, die beschuldigd worden van inmenging in de Amerikaanse politiek. De Russen - niet gelinkt aan de regering in Moskou - worden verdacht van contacten met het team van huidig president Donald Trump. Ze zouden bij de campagne voor de presidentsverkiezing de identiteiten van Amerikanen gestolen hebben, waarmee ze valse accounts op sociale media openden en advertenties kochten om zo Trump in 2016 te helpen in z'n strijd tegen Hillary Clinton.

