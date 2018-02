"Hoe zou ik nu iemand in het kruis kunnen trappen? Ik ben 84!" 15 februari 2018

Een bejaarde vrouw van 84 uit Edegem staat, samen met haar 52-jarige zoon, terecht omdat ze een agent in het kruis getrapt en in de hand gebeten zou hebben. De feiten gebeurden vorig jaar in Edegem, toen een deurwaarder langskwam om de inboedel op te schrijven. De twee hadden heel wat facturen niet betaald. De zoon wou de deurwaarder en een agent niet binnenlaten, waardoor die laatste bijstand inriep. Daarna escaleerde de situatie. Tijdens de schermutseling raakte de bril van een agent beschadigd en ook de moeder mengde zich. Volgens de procureur begon de dame te roepen, sloeg ze wild om zich heen, probeerde ze een verbalisant in de edele delen te stampen én beet ze een agent.

HLN