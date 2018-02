"Hij was de laatste week zó rustig" Verloofde Sarah 05 februari 2018

Goed ingeduffeld vatte Sarah De Bie, de verloofde van Wout van Aert, de hele wedstrijd post net voorbij de finish. Toen iets na halfkoers haar toekomstige echtgenoot al mijlenver voorop lag, ging het geloof in een derde regenboogtrui groeien. "Niet te vroeg victorie kraaien. Dat brengt ongeluk." Maar na driekwart wedstrijd wist ook zij dat de hattrick een feit was. "Ik voel mijn tenen niet meer van de koude, maar dit verzacht de pijn. Alleen zonde dat Wout mij niet hoort of ziet. Of ik nu hard roep of niet, die blijft zo geconcentreerd en gefocust dat hij niets of niemand opmerkt. Ik had hem nochtans verteld waar exact ik zou staan."

