"Hij heeft mij gedrogeerd en verkracht" David Copperfield beschuldigd van misbruik 26 januari 2018

Enkele uren nadat David Copperfield zijn volgers via Twitter vroeg "om niet zo snel te oordelen over mensen in het #MeToo-tijdperk", werd de illusionist zelf beschuldigd van misbruik. In 1988 zou hij het toen 17-jarige model Brittney Lewis hebben gedrogeerd en misbruikt.

