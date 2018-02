"Hier perfect naar toegewerkt" Ploegleider Albert 05 februari 2018

Van Aerts ploegleider Niels Albert genoot op zijn typische ingetogen manier van de hattrick van zijn poulain. "Bij de start van het WK staan de tellers op nul. Dat is vandaag nog maar eens bewezen", begint de tweevoudige wereldkampioen zijn verhaal nadat hij samen met vriendin Valeska de podiumceremonie volgde. "Wout heeft het voordeel gehad om perfect toe te kunnen werken naar dit kampioenschap. Samen met zijn inspanningsfysioloog Marc Lamberts hebben we een planning opgemaakt waar heel goed over nagedacht is. Zelfs de laatste Wereldbekermanches (Nommay en Hoogerheide, red.) zagen we meer als extra training dan als een koers op zich. Hij heeft keihard gewerkt om hier top te zijn. Woensdag, tijdens onze laatste bostraining in Langdorp, wist ik dat het goed zat. Zekerheid heb je nooit, maar de manier waarop ik hem daar zag rondfietsen, stemde me gerust. Toen we de voorbije dagen merkten dat het parcours in Wouts voordeel bleef evolueren, werd het vertrouwen groter. Vandaag heeft hij de klus afgemaakt met een fenomenale prestatie. Drie wereldtitels in drie jaar tijd, dat is toch wat. Dat hij hier maar van geniet." Albert voelde ook een klein beetje mee met Mathieu van der Poel. "Toch wel. Hij heeft de hele winter gedomineerd en dan laat hij het vandaag plots afweten. Het kan niet anders dan dat hij is ten onder gegaan aan de stress. Onderschat dat niet hé: op zo'n jonge leeftijd torenhoog favoriet zijn op een WK in eigen land. Of je het wilt of niet, dat brengt heel wat druk met zich mee. Nu, Van der Poel is en blijft de man van het seizoen. Daar verandert zelfs een wereldtitel niets aan." (DNR)

