"Het is niet omdat hij chef-kok is, dat hij geen rijverbod kan krijgen" 03 februari 2018

Topkok Sergio Herman (47) heeft beroep aangetekend tegen het rijverbod dat hij afgelopen zomer kreeg voor een fikse snelheidsovertreding. "Het is niet omdat hij een chef-kok is, dat hij geen rijverbod moet krijgen", sneerde de procureur tegen de advocaat van Herman, die niet aanwezig was. In 2016 reed Herman met zijn Range Rover in Damme aan een snelheid van 105 km/uur, terwijl hij maar 50 mocht. Hij kreeg 3 maanden rijverbod én moest zijn rijexamens opnieuw afleggen. Het was een veroordeling bij verstek, want hij kwam niet opdagen. "Hij zat in het buitenland en zijn vrouw vergat hem in te lichten", aldus zijn advocaat, die om een milde straf vraagt. Uitspraak op 2 maart. (SDVO)

