"Het belangrijkste was: niet als laatste eindigen" Vancouver 2010 19 februari 2018

00u00 0

"In 2007 zat ik op een dood spoor in de atletiek. Door een ernstige schouderblessure kon ik niet meer speerwerpen en ik was op het punt gekomen dat ik een keuze moest maken: een andere discipline kiezen of stoppen. Net toen deed Canvas een oproep: ze zochten atleten - explosieve types - voor 'Operatie Vancouver'. Mijn familie en vrienden zegden me: 'Komaan Elf, schrijf je gewoon in, je hebt niks te verliezen.' Ik haalde de selectie en mocht eraan beginnen. Eén jaartje in de bob, dacht ik, en dan keer ik terug naar de atletiek. Elf jaar later zit ik er nog steeds in. (lacht)"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN