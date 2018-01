"Haha, ze hadden geen bewijzen" DANNY VANHAMEL BEKENT IN TV-REEKS GIJZELING WAARVOOR HIJ NOOIT IS GESTRAFT Redactie

26 januari 2018

00u00 0 De Krant Hij was een beruchte gangster in de jaren 80 en zat twaalf jaar in de cel voor de ontvoering van Anthony 'Je bent een toffe jongen' De Clerck. En nu wordt Danny Vanhamel (62) ook een tv-figuur: in een nieuwe reeks schept hij op over zijn leven als zware jongen. Hij bekent meteen een overval met gijzeling waarvoor hij nooit werd gestraft. "Want ze hadden geen bewijzen, haha!"

Danny Vanhamel schat dat hij 28 jaar was toen hij - naar eigen zeggen - zijn best georganiseerde overval ooit pleegde, op de post Antwerpen X. "Het was op oudejaarsavond. Verkleed als facteurs en met wapens in postzakken wandelden we het postgebouw binnen." Hij denkt dat er die avond ongeveer 70 personeelsleden waren, meer dan de helft zat in de kantine. "We maakten het personeel met hun armen rond pilaren en handboeien vast." Volgens Vanhamel waren ze getipt door een werknemer dat er in een kluis 700 miljoen Belgische frank lag, in een tweede 100 miljoen. "Er lag een sleutel, we hadden enkel nog de code nodig die alleen de postmeester kende. Maar die was net die avond ziek naar huis vertrokken. Niemand anders daar kende die code..." Overval mislukt, dus. "Maar toen zagen we een kluisje waar we niets van afwisten. Het stond open. In een bruine envelop zat 10 miljoen Nederlandse gulden in briefjes. Ik ben daar nooit voor gestraft. Ze hadden geen bewijzen", vertelt Vanhamel glunderend.

