"Hadden penalty verdiend" Mazzu 05 februari 2018

00u00 0

Charleroi was gisteren de eerste ploeg die dit seizoen een punt pakte in Jan Breydel, toch stapte Felice Mazzu met een naar gevoel in de spelersbus. "We vertrekken ontgoocheld. We hebben ons goed gepresenteerd en zijn goed teruggekeerd, maar toch had ik het gevoel dat er meer in zat. Mijn aanpak heeft goed gewerkt. De vorige keer hebben we hier vijf goals geslikt en dus moest ik iets proberen." Mazzu bracht met Bedia en Pollet twee spitsen aan de aftrap en hield topschutter Rezaei op de bank: "Hij had het de jongste weken wat moeilijk en ik wou mijn twee spitsen druk laten zetten op de Brugse verdedigers. We hebben drie keer gescoord, helaas incasseerden we ook drie tegengoals. Dat kan gebeuren tegen de best scorende club in België. Het punt is alvast verdiend op basis van onze vertoning. Bij Brugge spreekt men over carambolegoals... Als de tegenstander hier scoort, zijn het altijd zogezegde carambolegoals. Wat ik wel zag, is dat we in de 90ste minuut een penalty verdienden voor een overtreding op Fall, maar dat is iedereen blijkbaar ontgaan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN