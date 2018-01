"Had ik moeten spelen in plaats van Darcis? Neen!" 00u00 0

Deze overwinning van Ruben Bemelmans op Lucas Pouille werpt natuurlijk de vraag op of de Limburger anderhalve maand geleden in de finale van de Davis Cup de voorkeur had moeten krijgen op een aangeslagen Steve Darcis om de beslissende match te spelen in Lille. Had hij niet de plaats moeten innemen van een uiteindelijk kansloze Darcis? "Neen!", is Bemelmans stellig. "De Davis Cup is een totaal ander verhaal en Steve heeft al zo vaak getoond dat hij de man is om een vijfde wedstrijd te spelen." (FDW)