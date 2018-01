"Hackers kunnen videobabyfoons makkelijk overnemen" 30 januari 2018

Babyfoons die met een camera zijn uitgerust, zijn doorgaans niet goed beveiligd. Dat zegt consumentenorganisatie Test-Aankoop, die 9 toestellen onderzocht. Daarmee hoor je niet enkel je baby, maar zie je je kind ook. De verbinding loopt meestal via wifi of mobiel internet. En die verbinding is niet altijd goed beveiligd. Vreemden zouden dus kunnen meekijken. "Al is het risico op hacking waarschijnlijk niet zo groot", nuanceert Test-Aankoop. "Dat neemt echter niet weg dat fabrikanten meer oog moeten hebben voor de bescherming van je privacy." Een ander probleem is dat de meeste videobabyfoons geen duidelijk signaal geven als de verbinding uitvalt. De ouders worden daardoor niet duidelijk genoeg gewaarschuwd wanneer ze geen beelden of geluid meer kunnen ontvangen. (BHlL)

