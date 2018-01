"Gun ons het gedrum bij aankomst op het Sint-Pietersplein" BRIEF van de dag 23 januari 2018

Toen vorige maand het nieuwe parcours van de Omloop bekendgemaakt werd, trof meneer Vandenhaute ons - wielerminnende vrienden uit een streek waar de koers en het flandrienschap nog als het hoogste goed beschouwd worden, waar VDB nog God is en de Ronde in onze gedachten nog over de Bosberg trekt - recht in het hart. Wat door hem omschreven wordt als een maatregel om de koers even aantrekkelijk en groot te maken als dat andere monument, de Ronde van Vlaanderen, betekent voor ons het einde van één van de mooiste tradities in ons nog jonge leven. De Omloop was jarenlang de eerste afspraak die we in onze agenda's aanstipten. Het begin van het wielerseizoen. De eerste geluiden van het voorbijzoevende peloton, het geratel van naar olie geurende derailleurs en de 'Rodania-a-a' die uit zijn winterslaap mocht, klonken ons als muziek in de oren. Van 's ochtends vroeg trokken we naar onze oude studentenstad Gent om daar de koers op het grote scherm en langs het parcours te volgen. Een hoogmis voor ons groepje. Na afloop doken we, vaak verkleumd, de lokale horeca in. Zal dit in Meerbeke ook zo zijn? Ik denk van niet.

