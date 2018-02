"Grote tafel met al m'n vrienden in Hof van Cleve" Goele Smeyers 05 februari 2018

Goele Smeyers (29, centraal op foto) was 25 toen ze te horen kreeg dat ze tongkanker had. Een spoedoperatie drong zich op, want een groot stuk van haar tong moest zo snel mogelijk geamputeerd worden om uitzaaiingen te voorkomen. "Koken was een hobby en ook van op restaurant gaan, kon ik echt genieten", vertelt Goele. "Het was dus een groot drama dat ik zo'n groot stuk van mijn tong zou verliezen. Misschien zou ik daarna niet meer goed kunnen proeven en eten." Goele droomde al lang van een etentje bij sterrenrestaurant Hof van Cleve. "Stiekem regelden mijn vrienden enkele dagen na mijn diagnose - dat was het weekend voor mijn operatie - een grote tafel. Ondanks het feit dat het restaurant al maanden was volgeboekt, hebben zij een enorme inspanning gedaan om ons te kunnen ontvangen. Ik was van de kaart door de diagnose, maar die avond heb ik gelachen als nooit tevoren. Magisch."

