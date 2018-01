"Goffin maakt kans op eindzege" Nadal 00u00 0

Zijn laatste wedstrijd van 2017 was voor Rafael Nadal een nederlaag tegen Goffin op de Masters. Met een knieprobleem nam hij afscheid van het toernooi en dat zorgde er voor dat hij dit jaar wat later aansloot, maar hij lijkt nu weer helemaal klaar om zijn prestatie van vorig jaar, een adembenemende finale tegen Federer, op zijn minst te herhalen. Nadal beseft wel dat er kapers op de kust zijn. "David is één van de beste spelers ter wereld. Als hij fris is, en ik denk dat dat het geval is, dan is hij een erg complete speler. Hij kan voor elke bal vechten, is een getalenteerde speler en heeft al de ervaring van belangrijke matchen te spelen. Dus maakt hij een kans hier? Waarom niet?" Een geluk voor Nadal is dat hij Goffin pas in de finale kan treffen. (FDW)

