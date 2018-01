"Goffin heeft toegezegd voor Davis Cup" 00u00 0

Mocht Goffin het lang uitzingen op de Australian Open, zal hij zich daarna weer snel moeten opladen. Van 2 tot 4 februari ontvangt België in de Davis Cup Hongarije. Vorig jaar 'skipte' Goffin die eerste ronde, nu zou hij zich wel geëngageerd hebben. "Hij heeft toegezegd, ja", zegt kapitein Johan Van Herck. Er kan de komende twee weken nog veel gebeuren - met David, andere Belgen of Hongaarse spelers. Maar we gaan ervanuit dat David speelt." Hongarije is op papier, met Fucsovics (ATP 85) als beste speler, een haalbare kaart, maar omdat Steve Darcis nog maanden out is, lijkt Goffin cruciaal om België in de wereldgroep te houden. (BF)