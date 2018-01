"Goed nieuws voor toerisme" 23 januari 2018

Toerisme Vlaanderen reageert hoopvol nu het dreigingsniveau in ons land verlaagd wordt van niveau 3 naar niveau 2. Toeristen zijn immers erg gevoelig voor terreur en de terreurdreiging, reageerde de organisatie gisteren, en vooral uit verdere landen duurde het na de aanslagen een hele tijd vooraleer toeristen weer terugkeerden. "In landen zoals de VS, Japan en Australië leefde het thema terreur sterk", zegt woordvoerder Stef Gits. Toeristen uit de buurlanden kwamen al na een drietal maanden terug. De voorlopige cijfers van 2017 zijn alvast hoopgevend: de eerste negen maanden van 2017 waren 8% beter dan die van 2016.