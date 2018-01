"Ghelamco Arena uitbreiden bij nieuw succes in Europa" De Witte 00u00 0

Ivan De Witte ziet nog groeimarges voor AA Gent, onder meer in de Ghelamco Arena. "Ons stadion zit altijd vol, maar we kunnen nog met 5.000 plaatsen uitbreiden", zegt de voorzitter. "Die zullen erbij moéten komen. We hebben de voorbije jaren extra middelen verworven met Europees voetbal. Zelfs de Europa League heeft ons vorig jaar 10 miljoen euro opgebracht. Zo hebben we zelf ons oefencentrum van bijna 10 miljoen zelfstandig kunnen financieren. Als we nog eens een campagne spelen zoals vorig jaar met Tottenham, dan kan dat dienen om ons stadion uit te breiden. De kostprijs is 7 miljoen, maar het moet met eigen middelen gebeuren." (RN)