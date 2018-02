"Genieten van een échte kerstboom in de kamer" Dorine Devreese 05 februari 2018

00u00 0

Een kerstboom, een echte: het is een traditie bij de familie van Dorine Devreese (57) uit Oostende. Maar toen ze in november 2016 geopereerd moest worden nadat ze de diagnose van darmkanker kreeg, durfde ze amper te dromen van die mooi versierde boom. "Mijn man Pierre en mijn twee kinderen deden al álles voor me. Tuurlijk zouden ze die boom ook gehaald hebben, maar ik durfde dat niet meer te vragen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN