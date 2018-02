"Geen kabel-tv op mijn woonboot" 03 februari 2018

"Aan boord van mijn woonboot is er geen kabeldistributie. Telenet weigert namelijk de woonboten langs de Zennevatgaart in Mechelen te bevoorraden. We betalen de volle pot aan Belgacom, maar hebben geen snel internet, omdat men enkele meters extra kabel trekken niet rendabel genoeg vindt. Bij ontstentenis van de grote spelers, die winst belangrijker vinden dat klantentevredenheid, neem ik mijn toevlucht tot digitale sateliettelevisie via TV Vlaanderen. Bij gebrek aan kabel ben ik verplicht om reeksen als 'Game of Thrones' op dvd te kopen. We hebben ook een klein appartement in Oostende, waar Netflix geïnstalleerd is."

