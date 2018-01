"Geen glitter en glamour" NATIONS LEAGUE BELGIË TREFT ZWITSERLAND & IJSLAND 25 januari 2018

De stormloop naar tickets zal uitblijven. Dat beseft ook technisch directeur Chris Van Puyvelde. "Deze groep is geen glitter en glamour. Maar wie het voetbal van nabij volgt, die weet dat Zwitserland en IJsland twee goede, moeilijk te manoeuvreren tegenstanders zijn." Ook Martínez waarschuwt. "Zwitserland blijft ongelooflijk veel individueel talent creëren. En wat IJsland op het EK presteerde, dat mocht gezien worden. Hoe dan ook: wij moeten deze groep winnen. Dan kunnen we in de Finals strijden om die trofee." Maar is Martínez dan nog bondscoach? "Alles staat nu in het teken van het WK. Nadien zullen de bond en ik beslissen wat het beste is voor het Belgische voetbal", aldus Martínez, die eind 2017 al een aanbod van Swansea naast zich neer zou hebben gelegd. "Nee, nee. (lacht) Mijn focus ligt nu op de Rode Duivels. De rest telt niet." (NP)

