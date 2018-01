"Geef kind niet meer dan twee tussendoortjes" 00u00 0

Twee snacks of gesuikerde drankjes van maximaal 100 calorieën per dag. Méér mogen ouders hun kroost niet geven, zo verkondigt de Britse Public Health. Het advies moet helpen om obesitas terug te dringen. Op dit moment eet het gemiddelde Britse kind drie suikerrijke snacks per dag, één op de drie verorbert zelfs vier stuks. De helft van hun suikerinname is afkomstig van ongezonde tussendoortjes. Supermarkten zullen affiches ophangen en kortingsacties lanceren op fruit en groenten. (SV)