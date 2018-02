"Franchisenemers zijn échte zelfstandigen voor wie wij graag in de bres springen" Redactie

09 februari 2018

00u00 0 De Krant Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO reageert op de 'Brief van de dag' van Pieter van Nerum die zich in de steek gelaten voelde door UNIZO.

Beste Pieter Van Nerum, uitbater van Brico Diest en Geel,

Gefeliciteerd met de twee doe-het-zelfzaken die u succesvol heeft uitgebouwd en waar u werk geeft aan 23 fulltime personeelsleden. Bedankt ook voor de 18 jaar trouw UNIZO-lidmaatschap. Jammer dat u daar kennelijk spijt van heeft, zoals we gisteren in deze krant lazen. We hadden het graag persoonlijk van u gehoord, tijdens de verschillende contactnames van ons accountsteam om u te helpen.

Ik denk dat uw ongenoegen op een misverstand berust. Franchisenemers zijn voor ons échte zelfstandigen waar we graag en vaak voor in de bres springen. Daarom hebben we onder meer aan de wieg gestaan van de wetgeving die franchisenemers beschermt en hebben wij ook al meer dan 10 jaar een eigen UNIZO franchising-adviesdienst waar ondernemers zoals u terechtkunnen voor bijstand en vragen.

Ik las dat u meer en beter wil kunnen opboksen tegen de groeiende concurrentie, onder meer van buitenlandse webshops. Wij zijn en blijven daarbij uw bondgenoot, zoals u zelf eergisteren in deze krant kon lezen. We zijn het erover eens dat we de bestaande regels op tijd en stond opnieuw onder de loep moeten nemen en in vraag stellen. Fysieke en online winkels uit binnen- en buitenland moeten daarbij een eerlijk gelijkaardig speelveld krijgen. In onze visietekst over de toekomst van de handel, vragen we de overheid uitdrukkelijk om de bestaande regelgeving te evalueren, en waar nodig een 'upgrade' te geven en aan te passen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Als ruimere wettelijke openingstijden kunnen helpen, moeten we daarover spreken, met zoveel mogelijk handelaars, en zonder taboes. Maar uiteindelijk moeten we tot een gemeenschappelijke basis komen. Terwijl de ene ondernemer meer wil open zijn om meer klanten te winnen, verkiest de andere iets meer vrije tijd voor een familiaal leven. Zoals u hier leest, is de werkelijkheid veel genuanceerder dan u en ik ze hier in enkele alinea's kunnen verwoorden. Aarzel daarom niet om met ons te komen praten. Waarbij we graag bekijken wat we voor u kunnen doen.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO