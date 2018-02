"Erfenis tot kwart miljoen vrij van taks" 14 februari 2018

250.000 euro erven zonder daarvoor 1 eurocent belasting te moeten betalen. Dat opvallende voorstel lanceert oppositiepartij sp.a. Van wie je het bedrag erft en of het nu om een roerend of onroerend goed gaat, maakt niet langer uit. Sp.a houdt de gezinswoning voor de langstlevende partner zelfs nog buiten dat fiscaal spaarpotje van 250.000 euro. De bedragen boven die 250.000 worden progressief belast. "Hoe meer je verwerft, hoe meer je betaalt", legt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (sp.a) uit. "De dure erfbelasting omzeilen via een goedkopere schenking, kan niet meer. Want alles boven die 250.000 wordt op dezelfde manier belast."

