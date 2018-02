"Een tv die niet werkt? Ik laat er mijn slaap niet voor" BEDHOPPEN met Elke Pattyn 10 februari 2018

Nu ze nieuwsanker is bij vtm logeert Elke Pattyn beroepshalve nog maar enkele keren per jaar op hotel. Maar toen ze nog als journaliste werkte, gebeurde dat wel veel vaker. "Meestal waren dat korte verblijfsperiodes van een paar of meer nachten, afhankelijk van de opdracht", vertelt ze. "We hebben echt in alle soorten logies overnacht, van hotels tot busjes of zelfs bij mensen thuis. Af en toe zaten we in grote steden wel in kwalitatief goede hotels, maar in rampgebieden was dat niet evident. Ik heb letterlijk en figuurlijk wat 'bevingen' meegemaakt. Zo heb ik in Japan in Sendai in een busje overnacht na de tsunami van 2011. En in Italië hebben we 's nachts ons hotel in Abruzzo verlaten en de nacht in de auto doorgebracht na de aardbeving in L'Aquila. Ons hotel lag in Rieti, zo'n 80 kilometer buiten het epicentrum, maar na een zware beving volgden er nog naschokken."

