"Een slag in het gezicht" Coach Van Cleemput 19 januari 2018

00u00 0

Ietwat terneergeslagen en onbegrijpend stond coach Thierry Van Cleemput de Belgische pers in Melbourne te woord na de onverwachte nederlaag van zijn pupil. "Ik heb hier geen uitleg voor. Dit is echt wel een klap in het gezicht. Ik voelde dit niet aankomen. Ik kan alleen maar zeggen dat dit David niet was op de baan. Ik herkende mijn speler niet. Alles was op voorhand doorgesproken met dokter Joris om hem goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik maak me wel niet ongerust, zulke nederlagen komen in elk grandslamtoernooi voor. Volgens mij kunnen er verschillende factoren gespeeld hebben. Ook vorig jaar hadden er spelers het in het begin van het seizoen moeilijk nadat ze de finale van de Davis Cup hadden gespeeld, Cilic bijvoorbeeld. We hadden wel een programma opgesteld om hem zo goed mogelijk naar hier te loodsen en op de Hopman Cup speelde hij ook heel goed. Maar goed, David is geen machine, hé. Hij moet 100 procent zijn." Van Cleemput wilde de nederlaag niet opblazen. "Het heeft geen nut om deze nederlaag te dramatiseren. Dit is maar één grandslamtoernooi, er volgen nog veel gevechten. Maar we moeten wel goed nadenken over hoe we de volgende weken zullen aanpakken." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN