"Een Mpoku bij Standard en eentje in Brussel: top" 20 januari 2018

En of Mpoku fier is op zijn broer. Albert-Mboyo Sambi Lokonga (foto) debuteerde met Anderlecht tegen Eupen en deed het uitstekend. "We zijn allemaal trots", lacht Paul-José. "Anderlecht is toch een ploeg die iets betekent in België. Een Mpoku bij Standard en eentje in Brussel, dat is top. Hij maakt veel vooruitgang, maar houdt ook de voetjes op de grond. We moeten veel mensen bedanken. Ik denk aan Jean Kindermans, Emilio Ferrera, Hein Vanhaezebrouck, Herman Van Holsbeeck en Karim Belhocine. Ik heb zijn wedstrijd gezien, ik vond dat hij goed speelde. (grijnst) Ze zeggen dat ik relaxed ben, maar hij is nog erger dan ik. Stress? Dat kennen we niet. Als je vraagt aan mensen waarom ze gestresseerd zijn, weten ze het niet. Dus ja... Zijn sterke punten? Hij heeft een goede lange en korte pass én hij voetbalt met overzicht. Ik vind hem top. Zeker voor zijn leeftijd is 'le petit' heel sterk." (FDZ)

