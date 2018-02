"Een betere dirigent dan Dembélé vind je momenteel niet" 15 februari 2018

Supporters, ploegmaats, analisten, journalisten en zelfs de bondscoach. Ze kwamen dinsdag superlatieven tekort voor de prestatie van Moussa Dembélé, dirigent van Spurs in Turijn. Zelf relativeert hij het allemaal. "Ik voel me al een heel lange tijd goed. Maar als je tegen grote teams goed presteert, kom je sneller in de aandacht." Immens tegen Man United, lust voor het oog tegen Arsenal en dinsdag de verkeersleider tegen Juventus. Hij nam Juve in een armklem. "Ik vond Dembélé formidabel", zei Liverpoolcoryfee en analist Steven Gerrard. De 'formidabel' klonk haast bewonderend. Ex-Man Unitedverdediger Rio Ferdinand ging nog een stapje verder. "Een betere dirigent dan hij vind je op dit moment niet." Daarom dat trainer Mauricio Pochettino hem een genie noemt en hem zelfs in één adem durft te noemen met Diego Maradona en Ronaldinho - het draait om het pure talent, niet over de carrière. (KTH)

