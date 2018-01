Mobiele bobcontroles werken: "Echte zatlappen lopen nu tegen de lamp" Ken Standaert

05u00 0 BELGA De nieuwe BOB-tactiek, waarbij de politie elke 45 minuten van locatie verandert, werkt. De Krant De nieuwe BOB-tactiek, waarbij de politie elke 45 minuten van locatie verandert, werkt. "1 op de 5 chauffeurs die positief testten, had zoveel gedronken dat hij zijn rijbewijs moest afgeven", klinkt het in Vlaams-Brabant.

Het opzet van de nieuwe BOB-campagne was duidelijk: op meer plekken controleren in een kortere tijdspanne. De kleinere teams waren dus moeilijker te vinden voor hardnekkige drinkebroers die toch nog achter het stuur kruipen. Tegelijk gingen patrouilles de baan op die chauffeurs van de weg haalden omdat ze gevaarlijk rijgedrag vertonen. Een aanpak die volgens een tussentijds rapport van de provincie Vlaams-Brabant loont. "Zoals voorspeld zijn er door het snel verplaatsen van de controleposten iets minder chauffeurs aan de kant gezet met 'maar' 24.853 controles in Vlaams-Brabant tussen 1 en 26 december. Vorig jaar werden nog 29.551 chauffeurs gecontroleerd", klinkt het bij de politiediensten.

