"Één verkeerd woord en gans je wereld stort in" 00u00 0

Jonge transgender stapt uit het leven (krant van gisteren). Tranen. Grote, dikke tranen! Opnieuw een transgender die de strijd tegen onbegrip verloren heeft. Eerst mijn steunbetuiging aan de familie en vrienden van Mats. Het is spijtig genoeg de zoveelste transpersoon die het niet meer kon opbrengen om tegen het onbegrip van sommigen verder te strijden. Soms komt het in de media, meestal niet. Om nog maar te zwijgen over diegene van wie het niet geweten is. Eerst is er het gevecht om het van jezelf te aanvaarden. Dan ten opzichte van de buitenwereld. Je kan alleen maar hopen op begrip van familie, vrienden, school of werk. Je mag jezelf gelukkig prijzen als je steun krijgt. Je weet dat er negatieve reacties komen, je kan je er op voorbereiden, maar hoe sterk je ook bent: één verkeerd woord op het foute moment en je hele wereld stort in. Dan is een kwestie van terug uit de put te geraken en opnieuw beginnen. Ik heb het zelf vele malen meegemaakt en kan heel goed begrijpen dat je soms geen enkel lichtpuntje meer ziet. Veel sterkte aan iedereen die ermee geconfronteerd wordt.

