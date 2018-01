"E-sigaret verhoogt risico op kanker en hartziektes" 31 januari 2018

'Dampen', of het roken van elektronische sigaretten, kan het risico op sommige soorten kanker en op hartziekten vergroten. Dat zeggen onderzoekers aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van New York. Voor de studie werden testen uitgevoerd op muizen en op menselijke cellen. De knaagdieren werden twaalf weken lang blootgesteld aan nicotinedamp. Op die tijd kregen ze het equivalent binnen van wat een mens in tien jaar tijd zou dampen. De wetenschappers stelden schade vast in het DNA van de long- en hartcellen van de dieren én bij de menselijke cellen. Die muteerden veel sneller dan ze verwacht hadden. "Hoewel e-sigaretten minder kankerverwekkende stoffen bevatten dan conventionele sigaretten, kan dampen het risico op longkanker of hartaandoeningen verhogen", besluit professor Moon-Shong Tang.

