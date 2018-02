"Dit zorgt voor extra gemoedsrust" Teammanager Nuyens 05 februari 2018

00u00 0

Een fiere Nick Nuyens, daar op de Cauberg. Na de doffe ellende van de voorbije maanden zag die zaterdag Sean De Bie in Bessèges winnen, gisteren schoot Van Aert de hoofdvogel af in Valkenburg. "Leuk weekendje", lachte hij. "Maar deze wereldtitel slaat natuurlijk alles. Vooral de manier waarop. Het was de voorbije weken al duidelijk dat het de goede kant op ging, maar dit scenario... Nee, zelfs in mijn stoutste dromen had ik het niet voorspeld." Het zal niets veranderen aan het wegprogramma van Van Aert, dat in principe start in de Omloop. "Tuurlijk niet. Maar die trui zorgt wel voor extra gemoedsrust. Dit heeft hij al in de pocket en pakken ze hem niet meer af. Laat hem nu maar een weekje genieten vooraleer hij dan de focus verlegt naar dat voorjaar." (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN