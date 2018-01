"Dendoncker móet blijven" 00u00 0

Herman Van Holsbeeck sprak over "minstens 25 miljoen euro". Hein Vanhaezebrouck gaat nog een stap verder: voor hem is er geen onderhandelingsmarge in het dossier-Dendoncker. De 22-jarige Rode Duivel wil graag vertrekken bij Anderlecht, maar de club lijkt niet bereid mee te werken aan een oplossing. "Leander móet blijven", sprak Vanhaezebrouck gisteren op de laatste volledige stagedag in La Manga klare taal.

