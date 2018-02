"De verdediging is de beste aanval" 16 februari 2018

FRÉDÉRIQUE BRUGGEMAN, Managing Director van het gespecialiseerde rekruteringsbureau Robert Half BeLux, is van oordeel dat werkgevers op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans tussen must-have-skills en nice-to-have-skills: "Als een kandidaat bepaalde vaardigheden mist, zullen ze die hem in toenemende mate zelf moeten bijbrengen. Het valt trouwens op dat er almaar meer van werknemers wordt verwacht. Zo moeten boekhouders vandaag ook strategisch meedenken met het bedrijf en zich tot heuse peoplemanagers ontpoppen. Maar misschien is de verdediging hier nog wel de beste aanval: bedrijven die werk maken van een duidelijke retentie- en talentmanagementstrategie zullen uiteindelijk het verst geraken. Een individueel trainings- en ontwikkelingsplan met een duidelijk horizontaal of verticaal carrièrepad, dat samen met de medewerker wordt opgesteld, is daarbij cruciaal."

