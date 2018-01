"De pijn werd Mats te veel" Jonge transgender stapt uit het leven 00u00 0

Hij werd geboren als Zoë De Leender, één derde van een drieling, maar wist al als kind van 11 dat hij geen meisje was. Sinds z'n 14de liet hij zich Mats noemen. "Ik kan het niet meer aan. De puberteit meemaken van het lichaam dat niet bij je past", schreef hij één jaar later in een open brief. "Ik zie maar één oplossing en dat is een einde aan mijn leven maken." Toch zette Mats door. Het transitieproces werd opgestart en op 18 november vorig jaar werd hij ook officieel een man - maar dat nam de pijn niet weg. "Al had hij dan een zwaardere stem en baardgroei, toch werd hij nog geregeld aangesproken met 'mevrouw'. Moedeloos werd hij daarvan", vertelt zijn moeder. "Het maakte dat hij zich diep vanbinnen enorm onzeker voelde. 'Zie ik er dan écht nog uit als een meisje?' Mijn zoon kon de teleurstellingen en de pijn niet meer aan." Vijf dagen geleden stapte Mats De Leender op 18-jarige leeftijd uit het leven. (AG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN