"De Mentaliteit was nul" MAKELELE 12 februari 2018

Claude Makelele was niet tevreden en vooral bijzonder ontgoocheld in de prestatie van Eupen. "Mijn analyse is simpel. De ene ploeg wou meer winnen dan de andere. Ik zag bij ons een gebrek aan vechtlust. We verloren elke tweede bal. KV Mechelen deed het goed. We hebben afgezien. Ik ben heel teleurgesteld in het gedrag van mijn spelers. We verdienden geen punt - ook al zat het er misschien wel in. Dit was een non-match van ons. De mentaliteit was nul. Vind je dat hard voor mijn spelers? Ik ben realistisch. We voetballen om in eerste klasse te blijven, dan moet je alles geven." (FDZ)