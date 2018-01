Wouter Deprez lacht in nieuwe show met de kanker van echtgenote: "De grofste moppen komen van mijn vrouw" WOUTER DEPREZ LACHT IN NIEUWE SHOW MET DE KANKER VAN ECHTGENOTE MARJAN Redactie

19 januari 2018

00u00 0 De Krant Wouter Deprez (42) lacht in zijn nieuwe show 'Levend En Vers' met de kanker van zijn vrouw Marjan. En de zalen lachen mee. Soms een beetje ongemakkelijk, maar nooit geschokt, omdat iedereen voelt dat die grappen voor Deprez wapens zijn tegen de werkelijkheid én bloemen voor de vrouw die hij graag ziet. "Verdraaide liefde", noemt hij het zelf.

Het gaat zo goed als het maar kan met de vrouw van Wouter Deprez. Anderhalf jaar nadat borstkanker bij haar werd vastgesteld, heeft ze de ergste behandelingen achter de rug en is haar lichaam herstellende en vrij van uitzaaiingen. In zijn vorige show,'Bloemen, Bijen en Borstbollen', probeerde Deprez het nieuws nog te verwerken met lieflijke humor en wat poëzie, nu kiest hij resoluut voor absurde en gênante situatiehumor. En tegelijk is hij schaamteloos gevoelig. Aan het eind van de voorstelling die wij hebben gezien, pinkten heel wat mensen een traan weg. Eén ervan was Wouter Deprez zelf.

Deprez: "Ik wou een hele lichte, vrolijke, lieve, vriendelijke show maken. Niks versuikerd, maar toch positief. Met schaamteloze grappen en schaamteloze emoties. Mijn jongere vrienden vinden dat ik in deze voorstelling te soft en te uitgesproken ben, maar vrienden van mijn leeftijd en ouder vinden dat het kan."

Wat zegt dat over jongere mensen?

"Als je jonger bent wil je cool of hip zijn, dan is stijl nog het belangrijkste, streef je een bepaald imago na, maar dat slijt met de jaren. Ik merk dat ook in mijn sociaal leven: ik schiet nu met veel meer mensen op dan vroeger. Hoe iemand eruitziet, waar die vandaan komt, wat die leest of heeft gestudeerd: het maakt minder uit dan vroeger. Ik vind dat een hele fijne evolutie, want ik voel me vrijer."

Heb je eraan getwijfeld om het ook in deze voorstelling over je vrouw te hebben?

