"David wordt moeilijk te verslaan" Lof van toppers Federer 00u00 0

20ste Australian Open op rij voor Roger Federer. De 19-voudige grandslamwinnaar komt in excellente vorm en als grote kanshebber aan de start. "Niet normaal volgens mij. Ik vind niet dat een 36-jarige toernooifavoriet zou moeten zijn." Mogelijk kruisen Federer en Goffin elkaar in de kwartfinale. Het zou een eerste ontmoeting worden sinds de zege van de Luikenaar op zijn idool op de Masters in Londen. "Ik ben ervan overtuigd dat David een goed jaar gaat hebben", zei Federer. "Ik ben er zeker van dat zijn titels en zijn jaareinde hem veel vertrouwen hebben gegeven en informatie over hoe hij die belangrijke momenten moet aanpakken en hoe hij moet spelen tegen de toppers. Mezelf en Nadal kloppen in hetzelfde toernooi is misschien iets dat nooit meer zal voorvallen, maar samen met de finale van de Davis Cup heeft dat hem wel geholpen om te groeien. Ik denk dan ook dat Goffin moeilijk te verslaan wordt." (FDW)

