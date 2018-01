"Buitenspel, maar millimeterwerk" 22 januari 2018

Consternatie alom in minuut 92. Ruud Vormer bezorgde Club Brugge op aangeven van Clasie op de valreep nog een punt, al hing er een buitenspelgeurtje aan de 2-2. Ex-scheidsrechter Frans Van Den Wijngaert schept duidelijkheid. "Enkel als je het beeld stilzet, zie je via de denkbeeldige witte lijn dat de rechtervoet van Vormer voorbij die van Clasie staat. Het is dus buitenspel, maar dit is echt millimeterwerk en niet of nauwelijks te zien met het blote oog. Het scheidsrechterlijk trio treft dus geen schuld." (RVD)

