"Bloed, zweet en tranen" Rits 27 januari 2018

00u00 0

Mats Rits beleefde een frustrerende avond tegen Moeskroen. De kapitein ging voorop in de strijd, maar zonder veel succes. Nochtans begon Malinwa sterk. "We zetten goed druk en kregen ook meteen wat kansen in het eerste kwartier, maar de bal viel niet goed", aldus Rits. "Maar we konden die druk geen hele match volhouden." Een kwartier was inderdaad wel heel kort. "Daarna verloren we de controle en kregen we een dom doelpunt tegen. Dat moeten we de komende matchen absoluut vermijden." Na de rust kwam KV Mechelen met verse moed uit de kleedkamer, maar die zonk meteen in de schoenen door de snelle 0-2. "We hebben daarna ons karakter getoond en heel wat kansen bij elkaar gespeeld, wat de voorbije matchen totaal niet lukte. Dat is al positief. Maar we moeten ze wel beginnen afmaken." Dat lukte Malinwa al 600 minuten niet meer, sinds de overwinning op Oostende. "Dat is erg frustrerend voor iedereen, spelers én supporters. Maar we vochten 95 minuten, dat is het minste wat de supporters van ons kunnen verwachten: bloed, zweet en tranen op het veld." (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN