"Beste ploeg niet beloond" De Boeck 22 januari 2018

00u00 0

Na drie overwinningen op rij had KV Kortrijk het moeilijk om te leven met de nederlaag. Kaminski, ziek maar toch weer sterk in doel, vond dat zijn team scherper had moeten verdedigen bij de hoekschoppen die tot twee vroege doelpunten leidden. Van Der Bruggen prees het sterke voetbal dat zijn team daarna neerzette. Coach Glen De Boeck ging nog iets verder: "Oostende liep bijna de hele wedstrijd achter de bal. De mensen hier noemden ons de beste ploeg die al op bezoek kwam, maar we hadden het geluk niet mee. Vier ballen haalden de doellijn toen de keeper niet meer wist waar die waren, maar geen één ervan ging er over. Hoe kun je dit verliezen?"

