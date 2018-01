"Ardaiz? Hele week niet gezien" Bölöni 27 januari 2018

Officieel heet het dat de Uruguayaan Joaquìn Ardaiz deze week afwezig was wegens ziekte, maar daar bleek coach Laszlo Bölöni niet van op de hoogte. Achter de schermen tasten makelaars de mogelijkheden van een vertrek af. Bölöni lijkt alvast niet meer op hem te rekenen. "Ik ben altijd heel duidelijk geweest met hem. We kennen zijn kwaliteiten, maar tegelijk is hij een enorm moeilijke speler om mee te werken. In een match kan hij geweldige dingen doen, maar plots ook verdwijnen. Naast het veld is dat ook zo. Een blessure kan altijd, maar het kan niet dat niemand weet waar hij is of hem kan bereiken. Deze week heb ik hem ook niet gezien, dus ik weet ook niet of hij kan spelen." De Uruguayaan haalt de selectie voor de match tegen Charleroi alvast niet. 'Verloren zoon' Ritchie De Laet is daar wel bij. "Of hij zal starten weet ik nog niet. Uiteraard heeft hij weinig gespeeld in Engeland, anders zou hij hier niet zijn." (DPB/SJH)

