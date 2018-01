"Anorexia is veel meer dan enkel niet willen of kunnen eten" 26 januari 2018

Wat als een doodgewone zaak als eten plots je grootste vijand dreigt te worden? Canvas toonde deze week de aangrijpende Britse documentaire van Louis Theroux over eetstoornissen. Het wordt hoogtijd dat zowel de media als minister Maggie De Block ook in ons land wat meer aandacht gaan besteden aan deze ziekte. Anno 2018 zijn er nog steeds ellenlange wachtlijsten voor een opname in verband met een degelijke behandeling van deze aandoening. Jammer genoeg is er ook nog steeds veel onbegrip en onwetendheid betreffende deze ziekte. Het gros van de huisartsen onderscheiden zelfs niet direct de typische kenmerken van deze ziekte, er is met andere woorden dringend meer kennis nodig rond dit thema. Anorexia is veel meer dan enkel niet willen of kunnen eten. Een uitgebreide behandeling en opvolging van de patiënte alleen volstaat hier niet. Hun ouders moeten hierin ook begeleid worden. Als papa van een kind met anorexia besef ik maar al te goed hoe grondig je leventje overhoop wordt gegooid. Je staat er mee op en je gaat er mee slapen. Het gevecht wordt niet enkel door de patiënt aangegaan, maar door heel het gezin. Toch blijf ik ervan overtuigd dat mijn dochter ooit de strijd zal winnen tegen dit vreselijke monster!

